Madonna e a brincadeira de 1 de abril de um jornal local que se tornou viral

Vários jornais – incluindo o SOL - noticiaram esta quarta-feira que Madonna tinha comprado uma herdade no Alto Alentejo. Mas afinal tudo não passava de uma partida do dia das mentiras.

No dia 1 de abril, o jornal regional Alto Alentejo dava conta de que a cantora tinha comprado uma emblemática quinta no concelho de Gavião, distrito de Portalegre.

No entanto, fontes da autarquia não têm qualquer informação sobre a ida de Madonna para a região ou sobre a aquisição de qualquer propriedade do município. No mesmo sentido chegou a resposta da Casa Anadia, empresa responsável pela exploração da herdade referida da notícia, que garantiu ao Observador que "não há qualquer fundamento” na compra pela cantora. O Alto Alentejo no artigo que, sabe-se agora não passou de uma partida, noticiou ainda que Madonna seria um dos destaques da Horse Summit.

Mas este não foi o único caso de uma partida do dia das mentiras a usar o nome da cantora, a viver em Portugal há vários meses.

O jornal O Minho também pregou uma pequena partida aos seus leitores, no entanto, neste caso no final do dia o artigo foi movido para a secção Notícias de 1 de Abril, e foi adicionado ao título a devida referência.

Sublinhe-se que a presença de Madonna em Portugal pode ter os dias contados, na sequência do conflito que teve com a autarquia de Sintra, que não permitiu que um cavalo entrasse no palacete onde a cantora estava a filmar o seu videoclip.