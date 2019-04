Julian Assange detido em Londres

A polícia britânica anunciou que deteve Julian Assange, fundador do WikiLeaks, depois de sete anos a viver sob asilo político na embaixada do Equador em Londres.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In

Os agentes entraram na embaixada “a convite do embaixador, depois de o Governo do Equador ter retirado a concessão de asilo”, lê-se num comunicado da Polícia Metropolitana de Londres.

A WikiLeaks já reagiu à detenção do seu fundador, acusando o Governo equatoriano de retirar o asilo político ao australiano “em violação da lei internacional”.

“O embaixador do Equador convidou a polícia britânica e ele foi imediatamente detido.” Julian Assange “não saiu pelo seu pé da embaixada”, escreveu a organização no Twitter.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD