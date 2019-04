Operação de fiscalização a empresas de pirotecnia detém sete pessoas

'Operação Firework' está a decorrer em várias localidades do continente e da Madeira, após uma denúncia de armazenamento ilegal de produtos pirotécnicos no arquipélago, feita há dois anos

Sete pessoas foram detidas no âmbito da operação de fiscalização da PSP a empresas de material pirotécnico. A ação decorre em várias localidades do território continental e da Madeira, e já foi realizada também há cerca de um ano.

Em 2018, a “Operação Firework” incidiu sobre residências de pessoas que trabalham no ramo da pirotecnia e fazem lançamentos de fogos de artifício. Já este ano destina-se a investigar empresas onde são fabricados os produtos.

Em causa estão suspeitas de tráfico de produtos explosivos, detenção illegal de artigos de pirotecnia e falsificação de documentos, de acordo com informações avançadas pela SIC. A operação está em curso nos distritos de Porto, Braga, Viana do Castelo e Funchal.

As buscas começaram às 7h em alguns domicílios e posteriormente alargou-se a empresas.

Nesta operação participam 50 elementos do departamento de armas e explosivos da Direção Nacional da PSP, do Comando Metropolitano do Porto e do Comando Regional da Madeira.

Todo o material apreendido vai ser transportado para o paiol da Unidade Especial de Polícia, em Lisboa e os detidos serão presentes a juíz na sexta-feira.