Depois de 30 anos no poder, o tempo do sudanês Omar al-Bashir parece ter chegado ao fim

Milhares comemoram a queda do Presidente à espera do anúncio oficial das forças armadas

O Presidente do Sudão Omar al-Bashir, que tomou o poder pela força em 1989, está neste momento detido em casa, avança a CNN.

Omar al-Bashir, de 75 anos, demite-se assim do cargo, que ocupa há 30 anos, por pressão do exército.

O afastamento daquele que foi o primeiro Presidente em exercício a ser acusado pelo Tribunal Penal Internacional não foi ainda confirmado oficialmente, mas milhares de pessoas já saíram às ruas para comemorar, enquanto esperam pela declaração pública das forças armadas.

Este pode ser o momento determinante para pôr fim aos conflitos no país, que desde dezembro já mataram 49 pessoas em protestos, naquela que já é chamada de segunda primavera árabe.

No último mês de 2018, o anúncio da subida do preço do pão levou milhares de pessoas às ruas, iniciativa que tem vindo a repetir-se desde então, o que desencadeou uma resposta dura e violenta do regime.