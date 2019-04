Homem é detido em S. Miguel, nos Açores, por suspeitas de abuso de menor

Suspeito ficou proibido de ter contacto com a vítima e de residir no concelho onde o crime foi cometido

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira um homem de 51 anos, pela presumível prática do crime de coação sexual contra uma vítima, de 17 anos, na ilha de S. Miguel, nos Açores.

De acordo com o site Notícias ao minute, a PJ explica que os factos aconteceram no passado fim de semana, no concelho do Nordeste, em casa de familiar da vítima. O homem ter-se-á alegadamente aproveitado de uma relação de vizinhança para, utilizando a violência, sujeitar a adolescente a agressões sexuais.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação a obrigação de se apresentar duas vezes por semana às autoridades, proibição de contacto com a vítima e proibição de continuar a residir no concelho onde ocorreram as agressões.