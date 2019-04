Combates na Líbia já provocaram 56 mortos e 266 feridos em apenas seis dias

Os confrontos em Trípoli ja mataram 56 pessoas no espaço de apenas seis dias, de acordo com informações avançadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em comunicado, a organização afirmou, citada pela agência Lusa, que "no decurso dos últimos seis dias, os violentos bombardeamentos e disparos na capital líbia provocaram 266 feridos e 56 mortos, incluindo um motorista de ambulância e dois médicos".

"Milhares de pessoas fugiram das suas habitações, enquanto outras se encontram encurraladas em zonas de conflito. Os hospitais no interior e no exterior da cidade recebem diariamente cada vez mais vítimas", pode ler-se ainda no comunicado.

A agência já veio declarar que vai aumentar a distribuição de material médico nas zonas afetadas pelos combates."Também enviámos equipas médicas de urgência para ajudar os hospitais na primeira linha a enfrentarem a sobrecarga de trabalho e para apoiar o pessoal cirúrgico em colaboração com o Ministério da Saúde" referiu o medico e representante da OMS, Jaffar Hussain.

Os confrontos intensificaram-se na última quarta-feira, entre as forças do marechal Khalifa Haftar, que avançam desde há cerca de uma semana em direção à capital líbia.

Para além de proporcionar material médico para apoiar os hospitais em Trípoli, a OMS enviou uma equipa médica de urgência para o hospital de Tarhuna, perto da capital.