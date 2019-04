"Tenho tanta pena de gente que não sabe que tenho outra vida além de CR7”

Katia Aveiro mostra-se chateada nas redes sociais com comentário de seguidora.

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, mostrou-se revoltada nas redes sociais, depois de um dos seus fãs ter colocado uma questão que apenas se focava no craque português. Em resposta a isso, a cantora foi muito direta e respondeu: ”Tenho tanta pena de gente que não sabe que eu tenho outra vida além de CR7 e restante família".

A irmã de Ronaldo respondia a várias questões no Instagram, quando acabou por ser ‘obrigada’ a dar uma resposta mais bruta a um dos seus seguidores, uma vez que muitas das perguntas foram direcionadas a Cristiano Ronaldo e à sua família. "Só queria saber do Cristiano Ronaldo. Me manda uma camisa dele", foi uma das perguntas/afirmações que Katia Aveiro viu aparecer na sua conta.

“Posso dizer-lhe que o CR7 não vende camisetas, se quiser vá comprar, como muita gente faz", escreveu a irmã do craque.

"Estas perguntas eram só com respeito à minha filha (pode não parecer mas ela já existe) e eu também", escreveu ainda a cantora.