Funcionária da escola esquece-se de aluno que tinha posto de castigo

Já estava a caminho de uma visita de estudo com as outras crianças quando se lembrou que faltava o aluno castigado

Um aluno de uma escola básica de uma freguesia de Guimarães entrou em confrontos com um colega, o que lhe valeu ser posto de castigo por uma funcionária que se deparou com a situação.

Mais tarde, chegou a camioneta que ia levar os alunos a uma visita de estudo a um teatro na cidade, a 14 quilómetros da escola, as crianças entraram, assim como a funcionária, que nunca mais se tinha lembrado do menino que tinha colocado de castigo num anexo junto ao refeitório.

Já a camioneta tinha andado três quilómetros, segundo o Jornal de Notícias, quando a funcionária se lembrou do menor. Regressou à escola de táxi, tendo conseguido ainda levar a criança a assistir à peça de teatro com os colegas.

Os pais só souberam do que se tinha passado dois dias depois e pela boca do filho, ninguém da escola os tinha informado. A criança acabou por falar do assunto com os progenitores porque não queria ir à escola, onde estava a ser gozado por ter sido "o esquecido".

O subdiretor do agrupamento da escola, em declarações ao Jornal de Notícias, confirmou a ocorrência e reconheceu tratar-se de "uma situação desagradável". Não adiantou, contudo, as consequências do esquecimento da funcionária, tendo dito apenas que "os próprios pais já deram o assunto como encerrado".