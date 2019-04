Revista americana escreve que príncipe William terá traído Kate Middleton durante a última gravidez

A revista americana In Touch noticiou, recentemente, que o príncipe William terá traído a sua mulher, Kate Middleton, durante a última gravidez.

Depois de a notícia ter ter chegado aos ouvidos dos duques de Cambridge, William decidiu que vai processar a publicação.

Além disso, a mesma revista escreve que o alegado caso de traição envolve uma das melhores amigas de Kate Middleton, Rose Hanbury, que vive ao lados dos duques no Reino Unido.

Ainda de acordo com a In Touch, a mulher do príncipe terá descoberto a alegada traição no início do ano, mas o príncipe terá negado todas as alegações.