João Ataíde, o novo secretário de Estado do Ambiente, já tomou posse

João Ataíde das Neves já é, oficialmente, o novo secretário de Estado do Ambiente.

A cerimónia de tomada de posse teve lugar esta quinta-feira em Belém, pelas 18h00, como estava já agendado, e contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro do Ambiente e da ministra da Presidência.

João Ataíde anunciou que suspendeu o seu mandato enquanto presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz para integrar o Governo.

Recorde-se que o novo secretário de Estado do Ambiente veio substituir Carlos Martins, que apresentou a demissão na semana passada após ter estado envolvido na polémica sobre as relações familiares no Governo.