Liga Europa. Benfica com seis novidades no onze

Corchia, Jardel, Fejsa, Gedson Fernandes, Cervi e Rafa voltam ao onze. No Eintracht Frankfurt, Jovic é titular, enquanto Gonçalo Paciência começa no banco

Já é conhecido o onze do Benfica para a receção desta noite aos alemães do Eintracht Frankfurt, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Bruno Lage optou por fazer uma autêntica revolução na equipa em relação ao último jogo, em Santa Maria da Feira: são seis as novidades.

Corchia, Jardel, Fejsa, Gedson Fernandes, Cervi e Rafa surgem na equipa inicial, em detrimento de André Almeida, Ferro (ambos fora dos convocados), Taarabt (não inscrito na prova), Florentino Luís, Pizzi e Seferovic - este trio começa no banco, juntamente com Svilar, Yuri Ribeiro, Zivkovic e Jota. Jonas, recorde-se, está castigado. Tudo indica que os encarnados irão apresentar-se num sistema de 4x3x3, com João Félix como único ponta-de-lança.

No conjunto alemão, Jovic, avançado sérvio emprestado... pelo Benfica, surge como titular, fazendo dupla com o croata Rebic. Também Gelson Fernandes, antigo jogador do Sporting, consta do onze inicial; pelo contrário, o internacional português Gonçalo Paciência começa no banco.

Onze do Benfica

Vlachodimos; Corchia, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Samaris e Gedson Fernandes; Rafa, João Félix e Cervi

Suplentes: Svilar, Yuri Ribeiro, Florentino Luís, Pizzi, Zivkovic, Jota e Seferovic

Onze do Eintracht Frankfurt

Trapp; Abraham, Hinteregger e N’Dicka; Da Costa, Hasebe, Rode, Gelson Fernandes e Kostic; Rebic e Jovic

Suplentes: Ronnow, Falette, De Guzmán, Gacinovic, Willems, Torro e Gonçalo Paciência