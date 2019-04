Homem sequestra ex-mulher e viola-a em Armação de Pera

No sábado passado, um homem perseguiu, sequestrou e violou a sua ex-companheira em Armação de Pera, tudo por ciúmes.

O crime ocorreu numa das ruas desta localidade e, de acordo com o Correio da Manhã, a mulher, de nacionalidade brasileira, seguia num outro veículo com outra pessoa, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que abalroou a viatura que se encontrava em movimento na estrada.

Depois, a mulher, com cerca de 40 anos de idade, foi obrigada a ter relações sexuais com recurso a violência com o suspeito me questão. Após ter sido violada, o homem deixou-a ir embora.

A mesma publicação escreve que o alerta foi dado à GNR, mas que o processo seguiu para as mãos do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária.

O homem, três dias depois, foi identificado e detido e, esta quarta-feira, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.