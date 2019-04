FC Porto. Aboubakar está de regresso

Quase sete meses depois da última aparição, Aboubakar foi dado como clinicamente apto para voltar aos relvados. A informação foi divulgada pelo próprio FC Porto, através de uma nota informativa publicada no site oficial, a menos de 24 horas da partida dos dragões para o Algarve, onde no sábado defrontarão o Portimonense para a 28.ª jornada da liga.

O avançado camaronês de 27 anos lesionou-se a 28 de setembro de 2018, frente ao Tondela, acabando mesmo por ter de ser operado a uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Volta, agora, a estar às ordens de Sérgio Conceição, reforçando o contingente atacante dos dragões para a fase decisiva da época.

Agora, só um nome continua entregue ao departamento médico portista: Marius. O avançado natural do Chade, contratado no inicio da temporada ao Cotonsport, dos Camarões, realiza agora treino integrado condicionado, estando também prestes a recuperar totalmente da lesão sofrida ao serviço da equipa B no jogo de 30 de março com o Mafra - no qual até marcou.