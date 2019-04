Devia dormir (sempre) com meias. Mas sabe porquê?

De acordo com a Ciência, há uma explicação lógica.

Os hábitos criam-se, geralmente para o bem de cada pessoa, e neste caso é para o bem da saúde de cada um de nós. Quem o diz são os cientistas especialistas de sono.

De acordo com a National Sleep Foundation, ter o hábito de dormir sempre, ou quase sempre de meias, pode resultar num sono mais profundo e longo. Mas sabe porquê? As meias fazem com que os pés fiquem mais quentes e, portanto, ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos - processo que indica ao cérebro que é hora de acalmar e de repousar.

“Depois de os vasos sanguíneos se dilatarem, o calor é redistribuído por todo o corpo”, afirmam os cientistas.