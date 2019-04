Vieira da Silva rejeita aumentar idade da reforma

Para Vieira da Silva o reforço da sustentabilidade da Segurança Social não passa pelo aumento da idade da reforma. Esta é a resposta do ministro do Trabalho e da Segurança Social ao estudo ‘Sustentabilidade do sistema de pensões português’ da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

De acordo com o documento, o número de pensionistas deverá crescer de 2,7 para 3,3 milhões até 2045, o que deveria levar ao aumento da idade de reforma, para evitar transferências do Orçamento do Estado. E considera que um aumento de apenas três anos da idade legal da reforma poderia significaria o adiamento do aparecimento de défices crónicos nas contas Segurança Social a partir de 2070.

"A proposta de passar a idade da reforma para 69 anos não é exequível, nem é eficaz. Não se fazem mudanças da idade dessa dimensão num espaço curto de tempo. Isso contraria de forma excessiva as expectativas do ponto de vista dos cidadãos”, disse o governante. E lembra que, essa subida da idade da reforma resultaria no agravamento do desemprego “dos menos jovens”, pelo que, do ponto de vista social, financeiro e económico, essa não é uma solução adequada.

Outra alternativa, de acordo com o mesmo estudo, poderá passar por aumentar as contribuições para o sistema de pensões através do agravamento gradual ou reduzir o valor das futuras pensões através de cortes graduais – de 0,1% até um limite máximo de 0,5% – na taxa de formação anual usada para calcular o valor das pensões da Segurança Social e da CGA.

A par do aumento do número de pensionistas, o documento estima que o valor médio das pensões suba de 482 euros em 2020 para 924 euros em 2070, o que deverá provocar um aumento da despesa total com este tipo de prestações sociais, de 24,8 mil milhões em 2020 para 37 mil milhões em 2070.