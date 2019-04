Aeroportos geridos pela Vinci com crescimento de 6,4%

No primeiro trimestre deste ano, o tráfego nas plataformas geridas pela Vinci Airports aumentou 6,4% em relação a período homólogo do ano passado, com um total de 47,6 milhões de passageiros processados nos aeroportos da rede.

Faro, com um aumento de 12,3% e Porto com 9,5% são os locais portugueses onde o crescimento de tráfego foi mais acentuado, refletindo a contínua popularidade do país entre os turistas estrangeiros, refere a Vinci em comunicado.

A mesma nota avança que no hub de Lisboa o tráfego cresceu 4,2% apesar da elevada base de comparação e das atuais limitações de capacidade.

Em França, o tráfego nos 12 aeroportos administrados pela Vinci Airports subiu 9,6% no primeiro trimestre para 4,6 milhões de passageiros. Só em Lyon-Saint Exupéry, o segundo aeroporto regional mais movimentado de França, o aumento do tráfego foi de 9,7%, número que superou o crescimento médio do tráfego nos aeroportos franceses.

No Japão, o destaque vai para o Aeroporto Internacional de Kansai, com um crescimento de 5,7% no tráfego de passageiros, para quase oito milhões durante o primeiro trimestre.

O aeroporto Phnom Penh (+15,8%) e Sihanoukville (+132%), no Camboja merecem também destaque no aumento do tráfego.