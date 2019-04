Dois passageiros do metro de Lisboa mandam parar comboio para apanhar ladrão

Dois passageiros que circulavam no metro de Lisboa entregaram um ladrão à PSP.

De acordo com o Correio da Manhã, o suspeito aproveitou a altura em que as portas da carruagem fechavam para assaltar uma das passageiras, na estação do Colégio Militar. No momento, o metro arrancou, mas os gritos da mulher levaram dois homens a acionar o travão de emergência para apanharem o ladrão.

Depois do incidente, o homem foi entregue sob detenção a elementos da Divisão de Segurança a Transportes Públicos e, ao que tudo indica, já era procurado por outros três roubos semelhantes desde o início deste ano.

O suspeito foi levado a tribunal e ficou em prisão preventiva.