Liga Europa. João Félix eleito jogador da semana

A grande exibição frente ao Eintracht Frankfurt, coroada com um hat-trick (e uma assistência, ainda que involuntária), valeu a João Félix a distinção de jogador da semana da Liga Europa. O jovem avançado do Benfica foi o jogador mais votado pelos utilizadores do site da UEFA, superando a concorrência de outros três atletas: Aaron Ramsey (Arsenal), Willian (Chelsea) e o também português Gonçalo Guedes, que bisou no triunfo do Valência em casa do Villarreal (1-3).

João Félix, de resto, já havia sido eleito para a equipa da semana, juntamente com outros dois benfiquistas: Rúben Dias, autor do outro golo dos encarnados no triunfo por 4-2, e Gedson Fernandes, que sofreu o penálti do qual resultou a expulsão do defesa do Eintracht e o penálti do 1-0.

Além das três águias, mais dois portugueses constaram no onze da semana: Guedes, pelo já referido bis no triunfo do Valência sobre o Villarreal, e também Gonçalo Paciência, autor do segundo golo do Eintracht Frankfurt na Luz, que deixou a eliminatória ainda em aberto para a segunda mão.