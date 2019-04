Humorista morre durante espetáculo de comédia

Minutos antes, o artista tinha brincado com o público e dito que ia sofrer um derrame cerebral.

O conhecido comediante britânico Ian Cognito morreu esta quinta-feira, durante um espetáculo de comédia que decorria num bar na cidade de Bicester, em Inglaterra.

O público que assistia ao espetáculo, no momento em que tudo aconteceu, pensava que tudo não passava de uma brincadeira, uma vez que Cognito, momentos antes, tinha afirmado que ia sofrer "um derrame cerebral e que ia acordar a falar galês".

Em declarações à CNN, o dono do bar, Ryan Mold, explicou que o humorista se sentou numa cadeira que estava no palco e lançou os braços e a cabeça para trás. Nesse momento, o público não se apercebeu que o humorista estava morto, uma vez que o seu "caráter extravagante" durante as atuações era já habitual.

O público apenas se apercebeu de que se tratava de algo realmente grave depois de uma pessoa da equipa técnica ter subido ao palco para ver o que se tinha passado e mandou toda a gente sair da sala.

As equipas de socorro foram chamadas ao local, mas Ian já estava sem vida.

As causas da sua morte estão agora a ser investigadas.