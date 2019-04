Piloto Pedro Marques estreia-se em velocidade no Estoril

O piloto Pedro Marques, que se tem destacado no Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP, participa este fim de semana no Open de Portugal de Velocidade, modalidade em que o atleta bracarense assinalará a sua estreia absoluta no mítico Circuito do Estoril.

Pedro Marques venceu na sua categoria, a 4, reservada aos TCR, ao volante do Seat Leon Mk3, preparado pela Vettra Motorsport, na 41ª edição da Rampa da Penha - Paisagem Protegida, em Guimarães, confirmando o seu bom momento de forma, depois de no ano passado ter uma prestação sempre muito regular, ao longo das oito competições internas e depois em Itália, na competição FIA Hill Climb Masters, em Gubbio, região de Perugia.

A correr com as cores da Mobycar, da Nogueira Car e da Mobi Cellular, o piloto Pedro Marques, natural de Braga, tem-se afirmado pelo calculismo competitivo, em que com a ambição que o carateriza, nunca descurando a segurança, sempre no fio da navalha, como sucedeu na 41ª Rampa da Penha, contornando todas as contrariedades face à intempérie.

Sob a supervisão da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e com a promoção a cargo da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) o Open de Portugal de Velocidade começa já amanhã, sábado, com a primeira sessão de treinos livres, às 11h20, seguindo-se as duas sessões de treinos cronometrados, a partir das 14h10, com a primeira corrida Sprint do fim de semana marcada para as 17h40 de sábado e duração de 20 minutos, tal como com a segunda corrida, às 12h35 de domingo, dia em que encerrará a prova no Estoril, com a corrida de Endurance, a partir das 17h20.