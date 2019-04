Campeão Pedro Salvador regressa à velocidade

O campeão nacional de velocidade, Pedro Salvador, ao volante de um Caterham R300, participará no Super Seven by Toyo Tires, competição que arrancará este fim de semana no Autódromo do Estoril.

Segundo adianta esta sexta-feira a edição online do semanário Auto Sport, Pedro Salvador “está de regresso ao Campeonato de Portugal de Velocidade para participar na temporada completa do Super Seven by Toyo Tires”, em 2019, ano em que está a comemorar os seus 25 anos de atividade como piloto.

Pedro Salvador, responsável da Speedy Motorsport, disse ao mesmo jornal especializado em desportos automóveis, que “participar nesta prova aos comandos de um Caterham R300, inspirado num Lotus Super Seven, viatura com vasta história no automobilismo, foi a melhor forma que encontrámos para comemorar os meus 25 anos de carreira”. “Vamos aparecer em pista num estilo mais ‘vintage’, com uma decoração que uniformiza toda esta comemoração”, acrescentou Pedro Salvador.