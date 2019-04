João Félix é capa de um dos principais jornais desportivos italianos

E tudo isto no dia em que a Juventus se pode sagrar campeã com Cristiano Ronaldo

João Félix, o jovem jogador do Benfica, no dia em que a Juventus se pode sagrar campeã de Itália, é capa de um dos principais jornais desportivos italianos.

O Tuttosport – que fez capa com Félix – escreve na sua edição online este sábado que no país estão "todos loucos por João Félix", mas que ainda assim "100 milhões são necessários" para levar o jovem português do clube da Luz.

Recorde-se que esta quinta-feira, João Félix tornou-se no jogador mais jovem de sempre a fazer um hat-trick nas provas europeias, após ter marcado três golos ao Eintracht Frankfurt nos quartos-de-final da Liga Europa.

Além disso, bateu também o recorde de Eusébio.