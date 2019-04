Patrick Cunha substitui Francisco Carvalho no Estoril

O piloto Patrick Cunha substituirá Francisco Carvalho na jornada de estreia do Open de Portugal de Velocidade 2019, que começa este sábado no Circuito do Estoril.

Numa alteração de última hora, será Patrick Cunha a fazer equipa com Miguel Lobo ao volante do Porsche 911 GT3 Cup, da Veloso Motorsport no Estoril.

O piloto de Vieira do Minho, no distrito de Braga, afirmou “estar satisfeito por alinhar nesta prova e por estar mais uma vez ao volante de um carro de GT [Grandes Turismos]”.

“Vamos tentar dar o máximo para surpreender os nossos adversários e lutar pelas vitórias, mesmo sem saber ainda o que vamos encontrar a nível de prestações dos adversários, mas estou convencido que com o apoio da equipa, conseguirmos cumprir os nossos objetivos”, acrescentou este sábado ao Sol Patrick Cunha.

O Open de Portugal de Velocidade começa no próximo sábado com a primeira sessão de treinos livres, às 11h20, seguindo-se as duas sessões de treinos cronometrados, a partir das 14h10, sendo que a primeira corrida Sprint do fim de semana está marcada para as 17h40 de sábado e terá uma duração de 20 minutos, tal como acontecerá com a segunda corrida, agendada para as 12h35 de domingo, encerrando a competição no Estoril com a corrida de Endurance, que terá uma duração de 40 minutos a partir das 17h20 de domingo.

A principal novidade nesta época de 2019 do Open de Portugal de Velocidade é a abertura a viaturas de Turismos (divididos por sete categorias), GT (três categorias) e Super Seven (duas categorias), tendo permitido também a incorporação de viaturas TCR Ibérico na sua grelha, sendo que três títulos em disputa dizem respeito aos Turismos, GT e Super Seven, não existindo um título absoluto nesta competição, que está a despertar muita expectativa.

Em relação ao formato dos eventos, enquanto os Campeonatos de Portugal de Velocidade de Clássicos e Legends mantêm o esquema habitual de duas corridas por fim de semana, o novo Open de Portugal de Velocidade terá um total de três corridas por prova, duas em formato Sprint (duração até 25 minutos) e uma Endurance (com duração de 40 minutos).

A competição, de acordo com vários intervenientes, de responsáveis da FPAK, ANPAC, pilotos e equipas, promete ser adequada à realidade nacional das corridas de velocidade, para demonstrar que a diversidade e a qualidade das viaturas e dos pilotos, constituirá um sinónimo de espetáculo e de competitividade para desse modo revitalizar uma modalidade que tem levado para o estrangeiro excelentes praticantes cá dentro que são craques lá fora.