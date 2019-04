Carlos Vieira o grande ausente no Circuito do Estoril

O campeão nacional de ralis, Carlos Vieira, é o grande ausente, este fim de semana, do Open de Portugal de Velocidade, a decorrer no Circuito do Estoril.

Carlos Vieira, que sofreu um grave acidente, há dez meses, no Rali Vidreiro, na Marinha Grande, não obteve esta sexta-feira a licença da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), para competir este fim de semana no início do Campeonato Nacional de Velocidade.

O piloto minhoto, de Fafe, que é muito versátil, competindo em diversas modalidades de automobilismo, está recuperado, de acordo com o seu médico particular, mas a FPAK entendeu mais prudente não emitir ainda a licença a Carlos Vieira, mas o que poderá em breve suceder, depois de novas provas de esforço.

Carlos Vieira está muito otimista em relação ao seu regresso em breve ao asfalto, depois de uma recuperação paulatina, que se seguiu ao internamento hospitalar em Coimbra, ao que tem feito alguns testes médicos para avaliar o seu estado de saúde.

Os outros pilotos e/ou equipas concorrentes serão Gabriela Correia (Seat Leon), Pedro Marques (Seat Leon), Daniel Teixeira/Joaquim Santos (Seat Leon) em TCR/DSG, Robin Baks (Honda Civic), Mattias Vahtel (Honda Civic), Gustavo Moura (Audi Rs3 LMS), Francisco Mora JR (Seat Cupra) e CRM Motorsport (Kia Seed) em TRC, competindo Paulo Martins (VW Golf R35) em T2, André Tavares/Armando Silva (Honda Civic) em T4, Francisco Mora (Fiat 500 Abarth) e José Fafiães (Mazda Mx5 Miata), este já em T5, nas principais provas, além da dupla Patrick Cunha/Miguel Lobo, ao volante de Porsche 911 GT3 Cup, da Veloso Motorsport, igualmente no Circuito do Estoril.