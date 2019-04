Incêndio destrói habitação na Guarda e deixa três pessoas desalojadas

Um incêndio deflagrou numa casa, esta madrugada, na Póvoa do Mileu, na Guarda, tendo deixado a habitação totalmente destruída e desalojado três pessoas, avançou à Lusa fontes dos bombeiros e da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para às autoridades foi dado pelas 00h15.

O adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários da Guarda, António Pereira, explicou à Lusa que as chamas destruíram "praticamente por completo" o interior da habitação e que “quando as primeiras equipas [dos bombeiros] chegaram ao local, a casa estava completamente tomada pelas chamas".

Assim, as três pessoas que moravam nesta habitação – uma mulher e duas filhas – foram realojadas pela Proteção Civil Municipal da Guarda, esclareceu a mesma fonte.