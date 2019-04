A caminho da cauda da Europa

Este Governo tem dois grandes protagonistas: António Costa e Mário Centeno.

Um é um político habilidosíssimo que vai conseguir terminar a legislatura com um Governo minoritário assente numa maioria presa por arames.

O outro é um homem que entrou no Governo como um técnico e chega ao fim como um talentoso político, capaz de agradar à esquerda em Lisboa e à direita em Bruxelas.

Começando por Costa, calculo que não será nada fácil conviver com o PCP e o BE.

São partidos que sempre foram marginais, que não tinham noção do que era governar, cujo objetivo era exigir constantemente o impossível.

Conseguir que esses partidos se integrassem numa lógica de poder, desistissem de reclamar o perdão da dívida, aceitassem cumprir o défice e as demais imposições de Bruxelas, deve ter sido um enorme berbicacho.

Até porque isso implicou medidas que são radicalmente contra o pensamento de esquerda, tais como o corte quase total do investimento público, a poupança no SNS que conduziu a demissões em catadupa nas direções dos hospitais ou a recusa da atualização das carreiras dos professores.

Em condições normais, a esquerda em peso insurgir-se-ia contra essas medidas e faria um charivari à sua volta.

Nestas negociações com os partidos de esquerda - muito desgastantes, como confessou recentemente Carlos César - António Costa teve um auxiliar precioso: Pedro Nuno Santos.

Mas o mérito principal tem de ser sempre assacado ao chefe do Governo.

Já Mário Centeno teve o grande mérito de enganar quase toda a gente.

Enganou os portugueses, convencendo-os de que os impostos tinham diminuído.

Enganou a esquerda, convencendo-a de que a austeridade tinha acabado.

Enganou Bruxelas, convencendo-a de que reduzia o défice através de uma diminuição da despesa e não do aumento da receita fiscal.

Mas todos se deixaram docilmente enganar.

Os portugueses, porque viam mais dinheiro no recibo do ordenado e não contabilizavam o que pagavam noutros impostos e taxas.

A esquerda, porque quer levar a ‘geringonça’ até ao fim.

Bruxelas, porque quer apresentar Portugal como um caso de sucesso.

Com estes artifícios, a dupla Costa-Centeno trouxe estabilidade política e boas relações com a União Europeia.

E, portanto, os apoiantes desta solução dizem que não há razão para não continuar.

O problema que tem estado escondido é que a continuação destas políticas conduzirá o país à estagnação, primeiro, e ao declínio, depois.

António Costa gritava um destes dias que, se o PSD voltasse ao Governo, poria fim às 35 horas na Função Pública.

Mas que mal haveria nisso?

Seria mau para os funcionários - mas para o resto do país seria bom.

Tudo o que António Costa tem ‘dado’ não é à custa do seu bolso: é a custa dos bolsos dos contribuintes.

As 35 horas, os passes mais baratos, as benesses adicionais dadas agora a funcionários do Estado - fazendo lembrar José Sócrates, que aumentou a Função Pública em ano eleitoral -, tudo isso leva ao aumento da despesa e, portanto, da carga fiscal.

Quanto mais o Governo ‘dá’, mais impostos as pessoas e as empresas pagam.

Além dos impostos elevadíssimos, que asfixiam a economia, os compromissos com o BE e o PCP impedem as chamadas reformas estruturais.

A legislação laboral não pode ser alterada (e o BE até quer reverter as medidas do tempo da troika), o IRC não pode ser reduzido, enfim, todas as medidas que signifiquem facilitar a vida às empresas e animar a economia estarão bloqueadas.

E, assim, o crescimento, que já está numa rampa descendente, continuará em queda.

Este ano vai ser menor do que foi no ano passado - e no seguinte ainda será mais débil.

Portugal está a crescer menos do que os países ex-comunistas - Bulgária, Roménia, Eslovénia, Hungria, Eslováquia, República Checa, Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia -, está a crescer até menos do que a Grécia, e por este caminho acabará por ir parar à cauda da tabela.

Significa isto que a grande habilidade de António Costa para aguentar esta solução política; que o grande talento de Mário Centeno para enganar tudo e todos - embora conseguindo excelentes resultados, como a redução do défice - arriscam-se a não servir para nada.

Se Portugal cair para o último lugar do ranking europeu, de que servirão a habilidade de Costa e o talento de Centeno?

As políticas de ‘compromisso’, como a que Portugal tem seguido - com a necessidade de constantes negociações e cedências à esquerda -, não são carne nem peixe, não permitem medidas ousadas, e acabam por encalhar os países numa mediocridade que não lhes permite andar para a frente.

Para Portugal sair do impasse, só há duas hipóteses: o PS conquistar a maioria absoluta ou a direita ganhar as legislativas.

Se esta solução política se mantiver na próxima legislatura, Portugal atolar-se-á num novo pântano.