Carla Jorge de Carvalho sai da SIC passados quase 20 anos

A Carla é das pessoas mais bonitas com quem trabalhei ao longo destes 11 anos. O mundo podia estar a tremer mas a serenidade, o nível e o profissionalismo nunca desabou. Tem um incrível coração e sempre teve para com as equipas em estúdio o melhor dos sorrisos. É das melhores pessoas que conheço e faz tudo para passar despercebida. Um beijinho muito grande Carlinha. Estamos super felizes pelo teu novo caminho. Pessoas de sorte aquelas que se vão cruzar contigo. Não te identifico precisamente por saber o quão gostas de passar ao lado destas coisas mas não resisti a partilhar estas fotos do teu último momento, aqui em estúdio connosco. 🖤 . . ➡ Deslizem para a esquerda para ver o que o pessoal do estúdio fez. . . @sicnoticias

A post shared by Sérgio Dias Santos (@sedcas) on Apr 12, 2019 at 5:51am PDT