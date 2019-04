Encontradas 27 campas perto de reformatório que abusava crianças

A descoberta macabra ocorreu na Florida, perto do antigo reformatório Dozier, conhecido pelos abusos e até homícidios de crianças intitucionalizadas ao longo dos seus 111 anos de história.

Trabalhadores da construção civil encontraram 27 campas suspeitas perto do antigo reformatório Dozier para rapazes problemáticos, na Florida. A instituição era conhecida pelos alegados abusos e até homícidios de crianças institucionalizadas, ao longo dos seus 111 anos de história. O reformatório foi uma das maiores instituições para crianças no Estados Unidos, até ser encerrado em 2011.

Estas descobertas recentes aumentam para 82 o número de campas encontradas perto do reformatório. Mas vários investigadores estimam que mais de 100 crianças tenham morrido na instituição. O relatório da investigação foi obtido pelo Tampa Bay Times, que revelou que as campas não mostram nenhum padrão, o que "é expectável num cemitério clandestino ou informal".

Nas últimas décadas, centenas de homens vieram a público revelar as histórias atrozes dos abusos que sofreram às mãos do pessoal da instituição. Incluindo Jerry Cooper, que foi institucionalizado aos 16, por roubar um carro, e contou à NPR os terríveis castigos e espancamentos que tinham lugar na instituição -- incluindo colocar adolescentes dentro de secadores da roupa industriais e atiçar contra eles os cães que guardavam as instalações. Muitos rapazes foram lá colocados por ofensas criminais mas também lá estavam "muitos orfãos que não tinham outro local onde ficar", explicou Cooper. "Muitos outros rapazes estavam lá por fumarem na escola, por serem considerados incorrigíveis. Nós não eramos maus rapazes, mas podiamos precisar de ajuda de algum modo".