Terça-feira com chuva e temperaturas a chegar aos 26 graus

IPMA prevê ocorrência de períodos de chuva fraca em algumas regiões do país

Esta terça-feira são esperados períodos de céu muito nublado e há ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste a sul do cabo Mondego até meio da manhã, sendo que haverá uma pequena subida de temperatura nas regiões Norte e Centro, segundo o Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA).

Em Lisboa, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da tarde. As temperaturas vão variar entre os 23 graus e os 14 graus.

No Porto é esperado céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado a partir da manhã. Os termómetros vão chegar aos 20 graus de temperatura máxima e aos 12 graus de temperatura mínima.

Em Portugal continental, a temperatura máxima vai variar entre os 26 graus, em Faro, e os 20 graus, no Porto, Viana do castelo e Guarda. Enquanto a temperatura mínima vai variar entre os 14 graus, em Faro, e os 7 graus, na Guarda, Braga e Viseu.