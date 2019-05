Detidos vários elementos do grupo motard Hells Angels

Estão cerca de 100 inspetores no terreno

Pelo menos quinze elementos do grupo motard Hells Angels foram detidos, esta terça-feira de manhã, no âmbito de uma operação conduzida pela Polícia Judiciária, que também incluiu buscas em vários locais do país.

Esta é já segunda operação de combate à associação criminosa a envolver os Hells Angels. Recorde-se em julho do ano passado, foram detidas 60 pessoas, sendo que 38 continuam em prisão preventiva.

Em causa estão suspeitas de criminalidade especialmente violenta e altamente organizada, o que poderá incluir crimes como tentativa de homicídio, roubo, ofensas à integridade física, etc.

A operação, detenção e buscas, conta com a participação de cerca de 100 inspetores da Polícia Judiciária com a colaboração do Ministério Público.