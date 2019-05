Cristiano Ronaldo pede Mourinho na Juventus

Massimilliano Allegri deixou o comando da Juventus na semana passada, e o que não deverá faltar são nomes para o substituir. No entanto, há um que se destaca, não merecesse este o apoio da estrela da companhia da vechia signora, Cristiano Ronaldo.

E esse nome é nada mais, nada menos do que José Mourinho. Segundo o desportivo italiano Gazzetta dello Sport, foi o próprio Ronaldo quem sugeriu o nome do treinador português, o que dá a entender que quaisquer conflitos, que ainda pudessem existir depois da relação algo conturbada que ambos tiveram quando estavam juntos no Real Madrid (entre 2010 e 2013), já estão sanados.

O agente Jorge Mendes também está a tentar fazer com que Mourinho volte a Itália, para treinar a Juventus, mas o mesmo jornal adiantou que o negócio está difícil de concretizar, até porque o treinador português tem um passado naquele país. Em Turim, ninguém esquece as suas criticas à equipa, quando o special one estava ao comando do Inter.

Talvez nem o apoio poderoso de Cristiano Ronaldo seja capaz de colocar Mourinho na Juventus, por enquanto o nome mais forte é o de Simone Inzaghi, que conquistou a Taça de Itália, pela Lázio.