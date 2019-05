NBA. Warriors na final pelo quinto ano consecutivo

Já é conhecido o primeiro finalista da edição 2018/19 da NBA, e a surpresa é... nenhuma. Os Golden State Warriors, bicampeões em título, dominaram a seu bel-prazer os playoffs da Conferência Oeste e garantiram, na última madrugada, a presença na final ao vencer o jogo 4 frente aos Portland Trail Blazers.

É verdade que, desta feita, a partida só foi decidida no prolongamento: 117-119. Os Portland, ainda assim, estavam obrigados a vencer para poder continuar a acreditar numa eventual reviravolta na eliminatória, mas não conseguiram fazer frente ao maior poderio dos Warriors, ainda por cima com Stephen Curry e Draymond Green absolutamente endiabrados: cada um apontou um triplo-duplo, o que aconteceu pela primeira vez na história da prova em jogos de playoff. Curry fez 37 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências, enquanto Green terminou com 18 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências.

Os Golden State - que nem puderam contar com Kevin Durant, Iguodala e Cousins, todos lesionados - estão assim na final pela quinta época consecutiva, tendo ganho as edições de 2015, 2017 e 2018. Esperam agora pelo vencedor do embate entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, cujo jogo 4 se realiza na próxima madrugada - por agora, os Bucks vencem por 2-1.