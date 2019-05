Anualmente são retiradas até 12 toneladas de lixo da costa dos Açores

Anualmente, entre 10 a 12 toneladas de lixo marinho são retiradas da zona costeira das ilhas dos Açores.

Gui Menezes, secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia do Governo açoriano, citado pela agência Lusa, afirmou esta segunda-feira que o “plástico nos Açores aparece em todos os ecossistemas marinhos, tanto em profundidade como na superfície, nas praias e nas zonas balneares", sensibilizando a população para a importância de agir perante o problema da poluição.

A declaração do governante surgiu no âmbito de uma campanha de sensibilização criada no arquipélago, a “lixo zero”, integrada numa outra campanha de sensibilização ambiente denominada “Entre Mares” . A iniciativa começou no dia 20 de maio e vai decorrer até dia 8 de junho, contando com diversas atividades para promover um conhecimento e uma atitude sustentável.

Segundo Gui Menezes, a maioria do lixo dá à costa por influência das correntes e das marés.

No dia 1 de junho, vai decorrer uma ação de limpeza da Orla Costeira, em que todos os cidadãos podem participar.