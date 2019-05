Sindicatos bancários manifestam-se esta quarta-feira

Manifestação vai decorrer na Assembleia Geral de Acionista do Millennium BCP, no Taguspark.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) vão unir-se num movimento de protesto a realizar-se amanhã.

A manifestação tem início marcado para as 13h00 e vai decorrer à porta da Assembleia Geral de Acionistas do Millennium BCP, no Taguspark, em Oeiras. Em causa estão as remunerações dos trabalhadores desta instituição, que não são atualizadas desde 2010, bem como a devolução das retribuições retidas entre 2014 e 2017.

Nesta ação conjunta, os três sindicatos congregam esforços na representação e defesa dos direitos dos seus associados e de todos os trabalhadores, reformados e pensionistas do Grupo BCP, sem atualização de remunerações há mais de nove anos, lê-se num comunicado que acrescenta que o principal objetivo da iniciativa é demonstrar que o Millennium BCP, que apresentou recentemente lucros de 154 milhões de euros, “deverá tomar uma atitude séria e cumprir com os seus compromissos, restituindo aos trabalhadores o que é seu por direito”.

Ainda assim, “os sindicatos bancários congratulam-se com a fase que atravessa o BCP, pela capacidade de voltar a contratar, pelas suas conquistas nos mercados internacionais e pela decisão de voltar a pagar dividendos, condição essencial para atrair capital para o desenvolvimento do banco, mas lembram que é urgente atualizar as remunerações e restituir aos trabalhadores, de forma célere, os valores referentes aos cortes efetuados”.