Apreensão recorde de 178 quilos de metanfetaminas em Espanha

As autoridades do norte de Espanha confiscaram metanfetaminas na maior apreensão da História do país. O recorde aconteceu nas comunidades autónomas de La Rioja, Alava, Navarra e Cantábria, onde foram detidas 12 pessoas. Os indivíduos detinham também marijuana e anfetaminas (como cocaína e ecstasy), conforme informação adiantada pela Sky News.

A polícia acredita que um dos principais suspeitos desta rede de tráfico de droga estava envolvido em operações de larga escala e vendia droga a partir de três localizações diferentes em La Rioja e Navarra.

Dois laboratórios de substâncias ilícitas foram desmantelados no decorrer da operação policial. No total, mais de 30 mil euros foram encontrados.