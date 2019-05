Macron agradece visita de António Costa em português

O presidente francês, Emmanuel Macron fez uma publicação no seu Facebook em português para agradecer a presença do primeiro-ministro português.

Depois de se encontrar com António Costa, na passada segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron decidiu agradecer a visita na sua página oficial de Facebook ... E em português.

“É um grande prazer acolher António Costa em Paris, em uma semana que é importante para todos nós. Temos de levar à vitória este gosto pelo futuro da Europa que partilhamos um com o outro", escreveu Emanuel Macron esta terça-feira.

O encontro teve lugar na residência oficial do presidente em Paris, o Palácio do Eliseu. Durante o discurso à porta do local, ambos sublinharam a importância da criação de "uma coligação de progresso e futuro” após as eleições europeias entre todos os estados-membros do continente, citando a agência Lusa.

Costa e Macron mostraram estar na mesma página de pensamento sobre o futuro do continente Europeu. Na sua conta oficial de Twitter, o primeiro-ministro partilhou algumas fotografias de momentos da sua visita a Paris em que se mostra cúmplice de Macron, que apelidou de “colega” e “amigo” durante o discurso em frente ao Palácio do Eliseu.

O primeiro-ministro aproveitou a ocasião para repetir algumas partes do seu discurso e dar enfâse à ideia partilhada com o presidente francês. Ambos pretendem que a Europa seja um continente “que apresente resultados, que proteja os cidadãos contra as desigualdades, contra a ameaça terrorista e que garanta a todos uma transição equilibrada para a sociedade digital”.

Numa altura de eleições europeias, que terão lugar a 26 de Maio, Costa apelou ao voto da população. “É uma semana decisiva para o nosso futuro. É a semana em que chamamos todos os cidadãos a participar nestas eleições, que são decisivas. Precisamos de construir uma grande coligação de democratas e progressistas”, afirmou Costa.