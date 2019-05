Respirar na Cidade do México é o mesmo que fumar cerca de sete cigarros por dia

Respirar na Cidade do México é o mesmo que fumar 6,5 cigarros por dia. Isto deve-se ao facto de as nuvens de fumo que surgiram depois dos incêndios que deflagraram no México terem deixado o ar bastante poluído.

Richard Muller, professor de Física da Universidade de Berkeley, na Califórnia, explicou que se uma pessoa estiver exposta a cerca de 22 microgramas por metro cúbico da partícula PM2.5, é o mesmo que ter fumado um cigarro por dia. Esta terça-feira os níveis de PM2.5 na Cidade do México fixavam-se nos 158 microgramas. Fazendo as contas, se esse valor for dividido por 22, conseguimos calcular qual é a equivalências de cigarros que cada pessoa ‘fuma’ apenas ao respirar. Neste caso, cada pessoa 'fumou' em média cerca de sete cigarros por dia.

Estas partículas são prejudiciais para a saúde e podem agravar algumas doenças respiratórias.

Várias cidades já declararam estado de emergência e recomendaram as pessoas a ficar em casa para que evitem estar expostas ao ar poluído.