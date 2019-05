O objetivo será ter 500 equipas florestais até ao final do ano

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou esta terça-feira que as atuas 400 equipas florestais deverão aumentar até ao final do ano para 500. Em 2018, os dados do ICNF dizem que os sapadores representaram 87% dos meios de vigilância.

Além disso, o ICNF tem um novo presidente. Nuno Banza - até agora inspetor-geral do Ambiente - vai substituir Rogério Rodrigues.