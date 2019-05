CD da FPF instaura processo disciplinar a Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar a Sérgio Conceição na sequência dos incidentes entre o técnico portista e o guarda-redes do Sporting Renan no clássico da última jornada do campeonato. Em causa está uma suposta agressão do técnico portista ao guardião leonino nos instantes finais do último clássico, após a expulsão de Corona, que motivou queixa por parte dos leões.

De notar que se ficar provado que existiu uma agressão de Sérgio Conceição a Renan, o técnico arrisca uma pena que pode variar entre os 22 dias e os 9 meses.

Por tratar-se de um processo disciplinar (e não sumário), vai ser preciso ouvir testemunhas, pelo que o treinador do FC Porto vai estar no banco na final da Taça de Portugal, que volta a colocar os azuis-e-brancos diante do conjunto orientado por Marcel Keizer.

A final da prova rainha do futebol português está agendada para este sábado (25 maio), no Jamor.