Mulher fingiu ter cancro durante dois anos para ganhar dinheiro com campanhas solidárias

Uma mulher, de 34 anos, vai ser julgada pelo crime de burla qualificada depois de, durante dois anos, fingir que estava a lutar contra um cancro no útero, nos pulmões e nos ossos, e de ter angariado mais de 20 mil euros em campanhas solidárias, em Albufeira.

Segundo a acusação do Ministério Público, "durante mais de dois anos a arguida viveu dos fundos que obteve com a falsa alegação de que tinha uma doença oncológica em fase terminal". Daniela Costa começou por persuadir “conhecidos e familiares, incluindo os seus filhos e companheiro” e, posteriormente, conseguiu que “várias pessoas, por solidariedade, lhe entregassem elevadas quantias para a ajudarem, designadamente nos supostos tratamentos".

A arguida “terá chegado a rapar o cabelo, a tirar fotografias em instituições de saúde especializadas no tratamento da doença, a simular feridas". De acordo com a acusação, foram ainda feitas “campanhas em redes sociais e organizadas festas cujos lucros reverteram para a arguida" no valor de "pelo menos duas dezenas de milhares de euros".

Em outubro do ano passado, Daniela Costa foi desmascarada numa das suas idas à Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde se dirigia várias vezes para manter a farsa. Depois de levantar suspeitas, a PSP foi alertada e a mulher acabou por ser levada para a psiquiatria.

Daniela não sofria de quaisquer problemas oncológicos e foi-lhe diagnosticada uma perturbação psíquica.