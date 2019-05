Megaoperação da PJ em bairros de Loures e Cascais leva à detenção de seis pessoas

Em causa estão assaltos a bombas de gasolina, farmácias e a um centro de massagens. Faziam parte do grupo de assaltantes três homens e três mulheres

A Policia Judiciária deteve esta quarta-feira três homens e três mulheres, com idades entre os 17 e os 49 anos, por estarem fortemente indiciados da prática de vários crime de roubo com recurso a arma de fogo, no âmbito da operação "Good Girls".

Os crimes começaram em 2018 e, segundo um comunicado da PJ, “os presumíveis autores terão assaltado postos de abastecimento de combustíveis, farmácias e um estabelecimento de massagens, apoderando-se de dinheiro e outros bens de valor.”.

A PJ realizou várias buscas domiciliárias em Cascais e Loures, onde efetuou as detenções dos suspeitos e conseguiu apreender centenas de doses de cocaína e haxixe.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecerem as medidas de coação aplicadas.