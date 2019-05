Comboio avariou na estação do Terreiro do Paço

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa já foi retomada, depois de ter estado nterrompida devido a uma avaria.

De acordo com fonte da empresa, citada pela agência Lusa, a circulação esteve interrompida desde cerca das 10h40 desta quarta-feira devido a uma avaria num comboio na estação do Terreiro do Paço.