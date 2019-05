Benfica aposta em David Tavares

Tem 20 anos e faz parte da formação do clube. Na próxima época deve integrar a equipa principal.

Bruno Lage escolheu David Tavares para transitar da equipa B para a principal. O jovem de 20 anos, é um médio esquerdino, cuja alcunha é ‘Rasta’, escreveu o Correio da Manhã.

Quando João Félix, Ferro e Gedson integraram o plantel da equipa principal, no início da época que terminou agora, foi altura em que David Tavares, do mesmo grupo, sofreu uma lesão grave no joelho, tendo de ser operado. Essa operação só o permitiu regressar aos relvados em março deste ano, novamente integrando a equipa B.

