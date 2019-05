GNR desmantela grupo que assaltava moradias na Grande Lisboa

A GNR deteve ontem oito homens e cinco mulheres com idades entre os 25 e os 56 anos suspeitos de várias burlas e furtos qualificados a várias residências na área da grande Lisboa.

Segundo comunicado da GNR o “‘modus operandi’ dos desta rede criminosa consistia em abordar residências, preferencialmente moradias, subtraindo todo o material que nelas estivesse contido, com vista à sua venda e consequente ganho económico, com incidência no furto de ouro, dinheiro e eletrodomésticos”.

No mesmo comunicado a GNR refere que em muitos dos assaltos realizados pela rede “os suspeitos abordavam residências com idosos e faziam-se passar por funcionários de entidades, alegando faturas por pagar e contagem de contadores”.

A operação realizada pela autoridades foi o resultado de uma investigação que durava há oito meses que visava a prática do crime de associação criminosa, furto qualificado e burla. No decorrer da operação foram realizadas 42 buscas, das quais 24 domiciliárias, 11 a veículos, seis em estabelecimentos comerciais e uma no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.

Das buscas realizadas em Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Odivelas, Caneças, Loures e Vialonga resultou a apreensão de “ 11 veículos ligeiros; 198 artigos em ouro (com valor estimado de 130 mil euros); Diversos eletrodomésticos; 10 televisões LCD; 25 telemóveis; 28 relógios de pulso; material informático ( 10 tablets, dois computadores, três colunas de som e um monitor); oito dispositivos de videojogos; cinco hoverboards; duas malas de senhora (valor aproximado de 500 euros); uma colcolecção moedas; 48 doses de haxixe; oito doses de cocaína e ainda mais de 5 mil euros em numerários.”.

O grupo detido já com antecedentes criminais será hoje será hoje presente ao Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra.

Nesta operação estiveram envolvidos agentes da PSP e militares da GNR contabilizando um total de 333 elementos.