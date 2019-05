Bombeiros manifestam-se contra o aumento da reforma

Mais de 500 bombeiros profissionais vão manifestar-se, esta quarta-feira, em Lisboa. Em causa, está o protesto contra a medida proposta pelo Governo de aumentar a idade de reforma destes profissionais.

Os manifestantes pretendem entregar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, um documento no qual exigem que a idade da reforma não aumente para os 60 anos, sendo que atualmente está nos 50 anos. A proposta dos bombeiros é de poderem pedir a pré-reforma aos 55 anos.

Sublinhe-se que o decreto-lei sobre o aumento da idade da reforma foi aprovado pelo Governo a 9 de maio.

Os bombeiros apresentam como principal argumento contra o desgaste da profissão. "Se agora, aos 50, já temos muitos bombeiros com muitas dificuldades no terreno, imaginemos o que será ter bombeiros com 60 anos em ações de busca e salvamento", afirmou o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, ao Diário de Notícias.

O protesto, organizado pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP), está marcado para as 16h no Largo Vitorino Damásio, em Santos-o-Velho, passando pela Avenida D. Carlos I e pelo Quartel do Comando do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A última paragem será a Assembleia da República, onde os manifestantes pretendem deixar a missiva dirigida a Ferro Rodrigues.