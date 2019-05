SEF detém cidadão estrangeiro suspeito de pedofilia

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no Aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro oriundo de um voo de Dakar, no Senegal. O homem está acusado de crimes de pedofilia, agressão sexual, posse e difusão de pornografia infantil.

O indivíduo, que foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, aguarda os ulteriores termos do processo junto da Polícia Judiciária e será entregue, posteriormente, às autoridades judiciárias alemãs.

Sublinhe-se que, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa, o mesmo serviço de segurança recusou a entrada em território lusitano a um cidadão que embarcou em Southampton, no Reino Unido, na embarcação Celebrity Edge e sobre o qual pendia a medida "não admissível em espaço Schengen".

Recorde-se também que, nos últimos dias, o SEF também deteve três cidadãos estrangeiros pela prática do crime de uso de documentos falsificados com páginas biográficas contrafeitas. Um dos detidos pertencia, alegadamente, a uma organização criminosa espanhola.