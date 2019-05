“Estamos muito mais bem preparados (...) do que estávamos há dois anos”, assegurou

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, garantiu esta quarta-feira que Portugal está preparado para as ondas de calor extremo que se avizinham já durante o próximo mês.

“Estamos muito mais bem preparados (...) do que estávamos há dois anos”, começou por dizer Matos Fernandes, em declarações à SIC Notícias.

O ministro mostrou-se confiante quanto às notícias sobre o facto de os termómetros atingirem os mais de 40ºC e afirmou que o Governo tem trabalhado para que as coisas corram melhor, afirmando que a consciencialização dos cidadãos tem sido um ponto crucial para combater situações de risco: “Não tenho a mais pequena dúvida de que as coisas vão correr muito melhor do que correriam se esse trabalho de ação direta e sobretudo sensibilização dos cidadãos não tivesse sido feito”.

“Temos toda a capacidade para podermos estar à altura daquilo que vierem a ser os desafios para este verão”, assegurou Matos Fernandes.