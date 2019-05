Lisboa vai ficar com cerca de 40 radares de velocidade se proposta for aprovada

A Câmara municipal de Lisboa pretende expandir a rede de radares na capital e quer investir cerca de 3.2 milhões de euros na aquisição e na substituição de equipamentos para combater à sinistralidade.

Atualmente, existem 20 dispositivos que controlam a velocidade dos condutores na cidade de Lisboa e a proposta, que vai ser discutida na quinta-feira com o presidente da câmara, Fernando Medina, pretende a aquisição de 20 novos aparelhos.

“A velocidade excessiva é uma variável explicativa de determinado tipo de sinistralidade, reconhecendo-se quão decisivo é o seu combate para obtenção de baixos níveis de risco, nomeadamente nas áreas urbanas onde estão presentes utentes particularmente vulneráveis”, defende o documento da proposta, citado pela agência Lusa.

Pode-se ainda ler no documento que “o “uso de radares” tem “sido reconhecido como um meio muito eficaz de combate à sinistralidade” na capital e por isso é necessário um aumento de equipamentos.

O documento assinado pelo vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar pretende que exista uma repartição do custo total do investimento em três, logo caso a proposta seja aprovada, a autarquia investirá 2.5 milhões de euros no ano de 2020, 263 mil euros em 2021 e 333 mil em 2022.

Na reunião de quinta-feira também será discutida a implementação de nove Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, em Benfica.