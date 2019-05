Wendel: "Em casa, em família e arrependido"

A primeira reação do jogador do Sporting após a detenção

Wendel foi esta quarta-feira detido em Alcochete após ter sido apanhado pela GNR a conduzir sem carta de condução.

O médio brasileiro já reagiu através de uma publicação feita no Instagram: "Em casa, em família e arrependido. Aprender com os nossos erros torna-nos mais fortes. Focado na final de sábado".

O jogador não ofereceu qualquer resistência e foi constituído arguido e libertado com termo de identidade e residência como medida de coação, estando obrigado a apresentar-se no tribunal do Montijo esta quinta-feira à tarde.

Fica agora a dúvida sobre a sua utilização na final da Taça de Portugal, este sábado, frente ao FC Porto.