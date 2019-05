"Herrera foi o jogador que mais me impressionou"

Técnico 'encarnado' deixa elogios ao jogador do clube rival

Bruno Lage elogiou esta quinta-feira o capitão do FC Porto. O técnico do Benfica disse não conhecer Hector Herrera, mas admite que este é um dos futebolistas que mais o impressionou.

"O Herrera faz tudo. Constrói, cria, marca golos, pressiona e corre 90 minutos. Foi o jogador que mais me impressionou porque dá uma dimensão ao FC Porto muito grande", começou por dizer, durante uma conversa com os jornalistas no Seixal.

"Não o conheço mas deve ser um enorme líder", rematou.